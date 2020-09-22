ФСБ оккупированного Россией Крыма сообщает о задержании украинца и жителя Евпатории, которые распространяли антироссийские листовки, делали в социальных сетях публикации с призывом о возвращении в Украину, а также, как утверждают силовики, хранили части взрывных устройств и огнестрельное оружие.

Об этом сообщает ТАСС.

"В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ. Кроме того, 21 сентября УФСБ задержан гражданин РФ 1992 г. р., причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма. У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинец хранил у себя листовки, призывающие "к экстремистской деятельности", а также средства связи, которыми пользовался по назначению и, как предполагают российские силовики, для призывов к возвращению Крыма в Украину.

В свою очередь житель Евпатории на собственной странице в социальных сетях призывал расквитаться со зданием, которое РФ оккупировала для проведения "народных собраний".

Напомним, Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания военнослужащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщала "Страна", Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о том, что помешала Службе безопасности Украины (СБУ) похитить в России одного из "лидеров народного ополчения Донбасса" и вывезти его в Украину.