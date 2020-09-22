В Украине разработали всеобъемлющий путеводитель для иностранных инвесторов "UkraineInvest Guide". В нем можно найти информацию об инвестиционных проектах, о ресурсном потенциале страны и изменениях в регуляторной политике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Путеводитель дает полное видение и понятную картину о том, куда и как лучше инвестировать в Украину.

В гайде можно найти информацию о каждой отрасли украинской экономики от сельского хозяйства и энергетики к инфраструктуре и ИТ-отрасли. UkraineInvest Guide будет обновляться ежеквартально, чтобы инвесторы были обеспечены самой актуальной информацией.

Презентация обновленного гайда для инвесторов - это начало большой истории для популяризации Украины как страны, привлекательной для инвестиций", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство вместе с Офисом президента уже выбрали 60 самых привлекательных инвестпроектов и данные о них.

Напомним, Зеленский ради привлечения инвесторов предлагает менять Налоговый и Таможенный кодексы и внедрять "инвестнянь".

Ранее Шмыгаль назвал повышение рейтинга Украины в Moody's мощным сигналом для инвесторов.