Американская певица Леди Гага на днях презентовала новый клип на свою песню "911" из альбома "Chromatica", который вышел в конце мая. Видео было вдохновлено лентой украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната".

Об этом пишет издание "Vogue".

Как отмечается, постановщик клипа Тарсем Сингх рассказал, что черпал вдохновение именно в фильме Параджанова, который повествует о жизни великого армянского средневекового поэта Саят-Новы.

Так, в клипе представлены разные визуальные образы и кадры, взятые из киноленты, а также используются слова на армянском языке. Кроме того, в одной из сцен видео есть постер "Цвета граната", пишет "Na chasi".

Вот клип Леди Гаги:

А это фильм "Цвет граната":

Параджанов получил широкую известность в Украине и мире по экранизации украинского классического произведения Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". Первую половину своей карьер режиссер работал на киностудии им. Довженко в Киеве, оказав заметное влияние на украинский кинематограф.

Напомним, ранее Оззи Осборн презентовал анимационный клип на одну из самых известных своих песен.

Также мы писали, что певица Наташа Королева выпустила клип на песню на украинском языке.