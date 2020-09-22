Церемонию вручения Нобелевской премии отменили. Фото: Indicator.Ru

В Стокгольме отменили традиционную церемонию вручения Нобелевских премий с личным участием лауреатов из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитет.

"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме и Нобелевский банкет отменены", - говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Вместо этого пройдет телевизионная церемония, в ходе которой будут онлайн включения из разных стран мира. 

"Идея заключается в том, чтобы медали и дипломы на этот раз вручались лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах", - отметили организаторы.

Отмечается, что церемонию вручения награды отменили впервые с 1944 года, когда премии не вручали из-за Второй мировой войны.

"Нынешние обстоятельства при продолжающейся пандемии означают, что это будет уникальный год в истории Нобелевской премии", - указали в Нобелевском комитете.

Как известно, Нобелевская неделя в 2020 году начнется 5 октября с объявления лауреата в области медицины. После этого будут названы лауреаты премии по физике (6 октября), химии (7 октября), литературе (8 октября), мира (9 октября) и экономике (12 октября).

Напомним, ранее ученые выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отравили, на Нобелевскую премию мира.

Также мы писали, что президента США Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.

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