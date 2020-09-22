Администрация "Криворожского железорудного комбината" отказалась выполнять требования шахтеров, которые бастуют уже 21-е сутки. В результате работники шахты на родине Владимира Зеленского возобновили протест.

Об этом 22 сентября написал в Фейсбук глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования - повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", - сообщил Волынец.

Он также предупредил, что если администрация предприятия планирует взять шахтеров на измор и довести их до физического истощения, чтобы вынудить выйти на поверхность и начать работу в шахте, то другие горняки, которые сейчас находятся на поверхности, уже готовы прийти им на смену.

"Разворачивается настоящая подземная война. Ни администрация, ни власть, ни собственники не желают снять шоры и посмотреть, что там за чертой", - констатировал представитель профсоюза.

Как писала "Страна", вчера, на 20-е сутки забастовки, под землей протестовали 149 человек.

Протесты горняков в Кривом Роге начались 3 сентября. К 8 сентября к забастовке подключились 393 работника.