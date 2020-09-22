Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, стороны обсудили координации мер, которые принимают обе страны для преодоления последствий, вызванных коронавирусом.

Президент Украины и премьер-министр Канады высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.

"Мои слова искренней поддержки вашему правительству и всем канадцам в борьбе с коронавирусом. Глубоко сочувствую родным и близким умерших и желаю скорейшего выздоровления больным", – сказал Владимир Зеленский.

Также глава Украины отметил заинтересованность в постепенной либерализации Канадой визового режима для украинцев.

"Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, путешествующих в Канаду", – сказал он.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию на Донбассе и шаги по мирному урегулированию.

"Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Президент Украины.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Беларуси.

Также Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудили ход реформ в Украине. Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги президента Украины в направлении реформирования государства и выразил поддержку.

Напомним, также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. В ходе него украинский лидер признал усталость граждан от карантина. Также президент пригласил азербайджанцев участвовать в большой приватизации.