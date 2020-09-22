Стали известны новые подробности телефонной беседы 14 сентября президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. По данным французской газеты Le Monde, глава Кремля назвал оппозиционера Алексея Навального простым интернет-баламутом, а также предположил, что тот мог сам принять яд.

Материал о разговоре президентов издание опубликовало 22 сентября.

Le Monde пишет, что Путин презрительно отозвался о Навальном, считая его "простым интернет-смутьяном, который симулировал болезнь в прошлом". Путин сказал, что Навальный совершал преступления, а также использовал Фонд борьбы с коррупцией для шантажа чиновников, утверждает газета.

По информации издания, Путин отметил, что "Новичок" менее сложное вещество, чем принято считать. Президент РФ также объяснил отсутствие официального расследования истории с оппозиционером тем, что российские специалисты не могут получить результаты анализов из Германии и Франции, хотя формальный запрос был отправлен французской стороне. Путин предложил Макрону изучить другие возможные версии отравления, в том числе связанные с Латвией, где живет один из создателей яда.



Макрон, по данным Le Monde, немедленно отверг латвийский след и возможность того, что Навальный отравился сам.

Между тем сам герой разговора президентов рассказывает в соцсетях, как проходит его восстановление в "Шарите".

В одном из постов оппозиционер заявил, что "Новичок" ему помогла побороть любовь к жене.