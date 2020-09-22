Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством", принятый Верховной Радой 3 сентября.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Согласно обозначенным в документе изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа. Такие действия теперь будут наказывать ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также закон устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же действия, совершенные организованной группой или сопровождающиеся насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Закон вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования.

Как сообщала "Страна", вчера Зеленский подписал законы о гарантиях малому бизнесу и поддержке инвалидов с детства.

Также на днях президент подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов в местные депутаты.