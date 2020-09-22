Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого политики обсудили эпидемическую ситуацию и меры, которые принимают обе страны для борьбы с Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник.

"Владимир Зеленский отметил, что в Украине – низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины от коронавируса, а также договорились о координации усилий двух стран в противодействии распространению болезни.

Напомним, по данным на вторник, 22 сентября, с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 642 пациента. Всего в стране заразились 181 237 человек.

Тем временем в Украине за время карантина стало почти вдвое больше жалоб на домашнее насилие.