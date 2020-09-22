В Украине реализуются несколько масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов при участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте главы государства.

"Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример - капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи". Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ "Чонгар", - сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил о динамике двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с ГП "Антонов".

Особое внимание Зеленский и Алиев уделили обсуждению сотрудничества Украины и Азербайджана в культурно-гуманитарной сфере, в спорте, туризме и сфере межчеловеческих контактов.

Также президент Украины поблагодарил за то, что Азербайджанский национальный музей ковра реализовал проект первой леди Украины и предоставляет туристам услуги украиноязычного аудиогида.

"Мне особенно приятно, что музей сделал Украине этот замечательный подарок ко Дню Независимости нашей страны – с августа текущего года "заговорил" по-украински", - Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в среду посетит военные учения "Объединенные усилия - 2020" на юге Украины.

Также мы разбирались, о чем говорит речь Зеленского на юбилее ООН.