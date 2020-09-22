Президент России Владимир Путин выступил в режиме видеообращения на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В выступлении он затронул тему милитаризации космоса.

Видеозапись речи главы Кремля опубликована в YouTube.

Путин сообщил, что РФ инициирует заключение международного соглашения о запрете оружия в космосе.

"...Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов", - сказал глава соседнего государства.

Он добавил, что вопросы безопасности и другие проблемы, которые обсуждает юбилейная Генассамблея ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые объединяют страны, на общей памяти "об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции во имя победы и мира для всех народов планеты смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений".

Также он отметил, что ведущая роль в решении самых сложных проблем принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН – "державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права".

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