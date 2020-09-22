Сегодня ряд мировых лидеров выступили на юбилейной, 75-й сессии Генассаблеи ООН. Впервые - по видеосвязи, из-за пандемии коронавируса.

То есть их выступления транслировались на большом экране в зале заседаний, где сидели делегаты рангом пониже.

Вчера к ООН обратился Владимир Зеленский. Он пугал Европу глобальной войной.

"Страна" разбиралась, какую повестку задали лидеры крупнейших государств.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил на 75-й сессии Генасамблеи ООН, как и все остальные, по видео. Его речь стала самой краткой из всех, с которыми он выступал в ООН за время своего президентства. Трамп говорил чуть более семи минут. До этого он всегда превышал 15 минут, отведенные на выступления по регламенту.

Перед речью Трампа последовало длительное его представление постпредом США при ООН Келли Крафт. В течение нескольких минут она перечисляла заслуги администрации Трампа на международной арене. Среди них договоренности между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, соглашение между Сербией и Косово, переговоры с Северной Кореей, соглашение России и Турции о прекращении огня в сирийском Идлибе (не слишком, правда, понятно, причем тут США).

Выступление Трамп начал со слов о коронавирусе, который назвал "китайским вирусом". Президент США призвал наказать Пекин. И заявил, что китайцы "контролируют" Организацию объединенных наций.

"Сначала китайское правительство и ООН - которую, в сущности, и контролирует Пекин - ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека к другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей", - сказал Трамп.

Также он сказал, что США распространит вакцину от заболевания и таким образом победит вирус. Трамп призвал ООН к большей эффективности, посоветовав "сосредоточиться на реальных проблемах мира": терроризме, угнетении женщин, принудительном труде, незаконном обороте наркотиков, торговле людьми, а также преследовании религиозных и этнических меньшинств.

Глава американского государства с гордостью напомнил, что Вашингтон вышел из международного соглашения по иранской ядерной программе и на днях ввел новые односторонние санкции против Ирана. "Мы вышли из этой ужасной ядерной сделки с Ираном и ввели сокрушительные санкции против этого главного спонсора терроризма. Мы уничтожили халифат ИГИЛ – на 100 процентов", - заявил Трамп и добавил, что сейчас США работают над тем, чтобы прекратить войну в Афганистане.

"Америка выполняет свое предназначение миротворца, но это мир, который достигается силой, - сказал Дональд Трамп. – Сегодня мы сильнее, чем когда-либо, наши вооружения - самого современного уровня … дай Бог, чтобы нам не пришлось их применить", - закончил он на угрожающей ноте.

Владимир Путин

Путин связал 75-летний юбилей создания ООН с окончанием Второй мировой - коронной темой российского президента на мировой арене.

Он напомнил, что устав организации - до сих пор основа международного права. И со своей задачей ООН, по его мнению, справляется.

Отдельно Путин коснулся темы Совбеза, назвав его "ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов". Это был ответ на призывы лишить РФ такого права после аннексии Крыма.

Причем он считает, что Совет безопасности и сегодня отражает реальный баланс мировых сил (его постоянными членами являются ядерные державы - США, Россия, Китай, Британия и Франция).

Но это не единственный проект глобального управления, который похвалил Путин. Он заявил об инициативе Большого Евразийского партнерства - "с участием всех без исключения стран Азии и Европы". Здесь речь скорее об экономике. Также эта идея коррелируется с "Европой от Лиссабона до Владивостока", которую лоббируют в Кремле и серьезно рассматривают в ЕС.

Говоря об экономике, российский президент предложил снять санкции, чтобы быстрее выйти из последствий коронавируса.

"Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.

Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - заявил Путин.

Тему коронавируса хозяин Кремля продолжил тем, что предложил поставки российской вакцины, чтобы человечество быстрее получило иммунитет от ковида.

Отдельный плат цитат - о ядерном оружии. Путин заявил, что с американцами ведутся переговоры по продления договора о сокращении наступательных вооружения (он истекает в феврале следующего года). Также он предложил запретить размещение оружия в космосе.

Под занавес президент повторил свое предложение - повторить аналог послевоенной конференции, определившей дальнейшее мироустройство.

"Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка".

Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай выделит ООН 50 миллионов долларов борьбу с пандемией.

"Мы и впредь будем делиться с партнерами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам, обеспечивать бесперебойность глобальной системы поставок антикризисных средств, активно участвовать в международных научных исследованиях для выявления происхождения вируса и путей его передачи", - сказал он.

Глава КНР добавил, что в Китае на третьей стадии клинических испытаний находится несколько вакцин. После завершения полного цикла разработки Китай обещал предоставить их развивающимся странам.

Выступая Си Цзиньпин сказал, что перед лицом пандемии страны должны усилить сплоченность и объединить усилия. "Следует отвергать попытки политизации и маргинализации (вопроса ковида - Ред.)", - заявил Си, неявно оппонируя Трампу с его обвинениями Китая в распространении заболевания.

Также, по его словам, Китай идет по пути мирного развития и не заинтересован в экспансии или ведении войны.

"Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния. Мы не собираемся вести ни с кем войну - ни холодную, ни "горячую". Выступаем за разрешение разногласий и конфликтов путем диалога и переговоров", - сказал глава КНР.

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала чуть больше двух минут, но сделала заявку на то, что неплохо бы реформировать и расширить Совбез ООН. Она сказала, что Германия готова участвовать в этом процессе - в том числе в составе расширенного Совбеза.

"Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века. Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, с радостью, в расширенном Совбезе" - сказала Меркель.

При этом она добавила, что Совбез слишком часто оказывается заблокирован в то время, когда нужно принимать важные решения. В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: из них пять постоянных, которые имеют право "вето".

Видимо, Германия претендует на то, чтобы стать шестым таким членом - как минимум по причине своего экономического веса на карте мира.

Кстати, ту же тему поднял президент Турции Реджеп Эрдоган: "Международное сообщество - больше, чем пять постоянных членов Совета Безопасности", - заявил он.