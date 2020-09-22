Президент России Владимир Путин в рамках недели высокого уровня выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Кремля не полетел на сессию ООН в Нью-Йорк из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, как и другие лидеры, а выступил по видеосвязи.

Обращение президента РФ транслировалась на YouTube многими каналами.

Главной темой речи Путина стал беспрецедентный вызов, который бросила миру пандемия коронавируса. Российский президент обратил внимание на спад мировой экономики и призвал смягчить существующие санкции, не распространять их на лекарства и еду.

"...Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией", - сказал Путин.

Он добавил, что ослабление санкций будет полезно для экономики.

"Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни", - считает Путин.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем с трибуны ООН говорил Дональд Трамп.

Мы также подробно разбирали выступление на Генассамблее Владимира Зеленского.