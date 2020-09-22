Украинские школы могут самостоятельно вводить шкалу оценивания учеников по определенным предметам во время дистанционного обучения. В частности, допускается, что оценка может сводиться к формату "зачтено / не зачтено", если в режиме онлайн проводятся более 50% уроков. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена Законом Украины" О среднем образовании ". Согласно части четвертой статьи 17 Закона по выбору учебного заведения, оценивание может осуществляться по собственной шкале оценивания результатов обучения учащихся. В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся, им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по такому принципу можно оценивать "Физическую культуру", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на карантин закрыты пять школ, а 328 классов ушли на самоизоляцию и учатся дистанционно.

Также мы сообщали, что в Киевской области коронавирус обнаружили в 112 школах, учеников переводят на домашнее обучение.