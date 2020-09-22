Саммит Европейского союза, на котором должны были обсудить ситуации в Беларуси, решили перенести из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщил представитель глава Евросовета Баренд Лейтс, передает "Reuters".

По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель перенес саммит, запланированный на 24-25 сентября, из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Теперь он должен состояться 1-2 октября.

"Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине", — рассказал Лейтс.

Перед этим стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель ушел на самоизоляцию. Как сообщалось, он контактировал с сотрудником охраны, у которого подтвердился Covid-19

Напомним, ранее главы МИД стран ЕС не смогли договориться о введении санкций в отношений Беларуси, поэтому обсуждение этого вопроса было перенесено. 17 сентября сообщалось, что в Европарламенте поддержали введение санкций против глава Беларуси Александра Лукашенко и других лиц, "ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии". Окончательное решение должен принять Совет ЕС. Минск пригрозил ответить на санкции.

Как известно, после президентских выборов в Беларуси, на которых, как утверждают в ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, в стране вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента и проведения новых выборов.