Топ-руководитель НАНУ вымогал взятку $200 тысяч за передачу земельного участка академии
Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук. Мужчина вымогал огромную взятку.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры 200 000 долларов США. Взамен он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора об инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Речь шла о земле в столичном регионе площадью 0,41 гектара, которая находится в собственности НАН Украины.
Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды.
Сейчас самому руководителю госпредприятия и его сообщнику предъявлено подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Ранее "Страна" сообщала об аресте подозреваемого во взятке нардепа Александра Юрченко.
Мы также рассказывали, что в Харькове на передаче взятки попалась председатель окружного административного суда.