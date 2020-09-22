Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук. Мужчина вымогал огромную взятку.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры 200 000 долларов США. Взамен он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора об инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Речь шла о земле в столичном регионе площадью 0,41 гектара, которая находится в собственности НАН Украины.

Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды.

Сейчас самому руководителю госпредприятия и его сообщнику предъявлено подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее "Страна" сообщала об аресте подозреваемого во взятке нардепа Александра Юрченко.

Мы также рассказывали, что в Харькове на передаче взятки попалась председатель окружного административного суда.