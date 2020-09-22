Беларусь оставила без ответа протест Украины относительно обыска в автомобиле украинского посла Игоря Кизима. Украинские дипломаты оставляют за собой право действовать на основе взаимности.

Об этом заявили в МИД Украины, передает "Радио Свобода".

"После инцидента с обыском автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - ответили в МИД на официальный запрос.

Напомним, инцидент с украинским послом Игорем Кизимом произошел в пункте пропуска "Новая Гута" 10 сентября. Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео досмотра машины дипломата, на котором видно, что Игорь Кизим предупредил пограничника, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей не досматривается. Пограничник с ним согласился и заявил, что личные вещи досматривать не будет, но просит открыть заднюю дверь автомобиля для осмотра багажника.

Также мы сообщали о заявлении главы МИД Украины Кулебы, что отношения с Беларусью уже не будут прежними.