Президент Европейского совета Шарль Мишель, который вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем должен был посетить Донбасс на этой неделе, ушел на самоизоляцию. Он контактировал с сотрудником охраны, у которого подтвердился Covid-19.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам, саммит Европейского Союза, который должен был пройти 24-25 сентября, перенесен на 1 и 2 октября в связи с уходом Мишеля на самоизоляцию.

"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", - написал Лейтс.

На данный момент неизвестно, состоится ли поездка Мишеля на Донбасс в грядущую субботу, о которой во время сегодняшнего визита в Украину рассказал высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Ранее мы писали о том, что Боррель сегодня встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном и обсудил с ним актуальную ситуацию на Донбассе.