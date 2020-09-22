В соцсетях появилась информация о том, работница государственного "Укрэксимбанка" свела счеты с жизнью после увольнения с работы. В постах не указаны ни имя, ни должность погибшей. Говорится только о том, что она выбросилась из окна на следующий день после ухода с работы.

Источники "Страны" сообщили, что погибшую звали Светлана Подольская. Она работала на должности заместителя начальника управления мониторинга кредитов корпоративного бизнеса "Укрэксимбанка".

Несчастье случилось 12 сентября: женщина шагнула из окна своей квартиры и разбилась. Похороны состоялись 16 сентября. У Светланы осталась маленькая дочь восьми лет.

Версии причин трагедии активно обсуждают пользователи Facebook, многие критикуют руководство "Укрэксимбанка" и даже винят его в доведении работницы до самоубийства.

Люди высказывают разные мнения. "Можно ли говорить о психическом здоровье этой сотрудницы? В целом сейчас в "Укрэксиме" идут сокращения персонала, но ведь это не конец жизни", - например, прокомментировала ситуацию Таля Скай.

"У нее было нормальное психическое здоровье. Идут сокращения? На улицу выброшено 70% профессионалов. Это норма?" - возразила ей Ярослава Чамара.

Источники "Страны" рассказали, что Подольская проработала в "Укрэксимбанке" 22 года: начинала экономистом и доросла до замначальника управления. В других структурах она не трудилась.

В самом "Укрэксимбанке" в ответ на запрос "Страны" ответили, что "руководство банка не считает этичным выходить в публичное пространство с эксплуатацией темы человеческой трагедии".

А источники в руководстве "Эксимбанка" уверяют, что Светлану Подольскую не увольняли. Говорят, женщина ушла сама.

"Ей предложили другую должность с таким же окладом. Но она ушла, никого не предупредила. Говорят, у неё был конфликт в семье. Правоохранители занимаются этим делом", - сказали "Стране" в госбанке.

Впрочем, в эту версию не верят многие даже в банке, полагая, что причина все-таки в увольнении.

На финансовом рынке ходит слух о том, что погибшая написала предсмертную записку, в которой объяснила свой поступок. Поговаривают, что муж Светланы даже угрожал руководству "Укрэксимбанка" привлечением к ответственности по уголовной статье "доведение до самоубийства". В самом банке это не подтверждают.

Все точки над "і" должны расставить правоохранительные органы, которые обязаны квалифицировать произошедшее и привлечь к ответственности виновных, если они будут установлены.

В Украине много случаев самоубийств, когда люди в цвете лет решают добровольно уйти из жизни. Например, в начале сентября "Страна" рассказывала, что в Киеве из окна 12-го этажа выпала гражданка Турции. От полученных травм она скончалась на месте.

А летом в Харькове 37-летняя женщина задушила десятилетнего сына и вскрыла себе вены.