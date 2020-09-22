Зеленский в среду посетит военные учения "Объединенные усилия – 2020" на юге Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 сентября, в рамках рабочих поездок в Николаевскую и Херсонскую области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020".
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА во вторник.
"23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", - говорится в сообщении.
Также в Херсонской областной государственной администрации сообщили, что в рамках ознакомления с учениями Зеленский также посетит с рабочей поездкой Херсонскую область.
Напомним, учения "Объединенные усилия – 2020" проводятся, в том числе, в качестве ответа на российские военные учения "Кавказ – 2020". Планируется, что учения дадут возможность проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями Вооруженных сил Украины, так и между пунктами управления ВСУ и пунктами управления НАТО. Также сообщалось, что к учениям также будут привлечены корабли подразделений НАТО, находящиеся в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, под Херсоном во время международных учений загорелся полигон.