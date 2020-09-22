Президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, призвал привлечь Китай к ответственности за ряд ошибочных действий, связанных с эпидемией коронавируса. Его выступление транслировалось на YouTube-канале организации.

"Сначала китайское правительство и ООН - которую, в сущности, и контролирует Пекин - ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека к другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей", - говорил американский лидер.

Также он заявил, что США распространит вакцину от заболевания и таким образом победит вирус. Трамп призвал ООН к большей эффективности, посоветовав "сосредоточиться на реальных проблемах мира": терроризме, угнетении женщин, принудительном труде, незаконном обороте наркотиков, торговле людьми, а также преследовании религиозных и этнических меньшинств.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский выступил в ООН и заявил о войне в Европе.

Также мы сообщали, что на сегодняшнем заседание Генассамблеи ООН ожидается выступление Си Цзиньпина и Путина.