Вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал разговоры о возможной приостановке безвиза с Украиной. По его словам, наша страна продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима с ЕС.

Об этом Боррель сказал на на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, которая прошла 22 сентября.

О том, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода назначения членов комиссии, которые будут назначать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на днях заявила немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон.

"Что касается приостановки безвизового режима... В ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля 2020 года, он был перед саммитом (лидеров ЕС, прошедшим в середине июля - Ред.). Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает соответствовать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. В то же время также отмечалась важность дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС будет поддерживать Украину в создании антикоррупционной инфраструктуры и внедрении судебной реформы.

"Украина избрала путь реформ и уже достигла значительного прогресса в этом отношении. Вы можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Безусловно, мы особенно заинтересованы во всех тех вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры и также внедрения судебной реформы. Эти вопросы остаются чрезвычайно важными. Они, в частности, важны для того, чтобы ответить на запрос украинского народа, и для того, чтобы привлечь новые иностранные инвестиции", - отметил Боррель.

В свою очередь Кулеба сказал, что Украина остается верной реформам и заинтересована в независимой антикоррупционной инфраструктуре.

"Мы обсудили ход и результаты украинских реформ. Я заверил своего коллегу в том, что Украина остается верной реформаторской повестке дня. Мы заинтересованы в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине и будем продолжать экономические реформы, которые будут способствовать постепенной интеграции украинской экономики в рынки ЕС", - заверил глава МИД.

Отрывок речи Борреля о безвизе смотрите с 20:22

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