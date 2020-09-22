Украинские медики начнут получать повышенные зарплаты уже в конце сентября. Для этого Национальная служба здоровья подписывает договоры с больницами.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимира Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра Нацслужба здоровья подписывает договоры с 1 600 больницами, а с третью учреждений соглашения уже заключены. При этом он отметил, что на повышение зарплат медикам дополнительно выделили 6 млрд грн до конца года.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", – указал Зеленский.

Кроме того, президент потребовал от Минздрава объяснить, почему до сих пор не потрачены 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений более чем из 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание в Украине современной биологической лаборатории, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Минздраве готовят повышение зарплат врачам до 22-25 тысяч гривен.

Как сообщалось, в августе Минздрав анонсировал повышение зарплат медработникам с сентября и с января.