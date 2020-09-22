Российская торговая онлайн-площадка Wildberries оказалась в центре скандала в первый же день выхода на украинский рынок.

На этот интернет-магазин (кстати, крупнейший в РФ) набросились "патриоты", которые заметили, что в списке товаров, которые теперь могут заказать украинцы, оказалась одежда с портретами Владимира Путина, Иосифа Сталина, надписями "Русь великая", "вежливые люди", "за ВДВ".

После того, как на это обратили внимание пользователи соцсетей, товары исчезли с украинской версии сайта Wildberries, правда, кое-то еще осталось.

Разбирались, что произошло и чем знаменит российский реселлер.

Что произошло

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"Такая зрада, что даже в заднице печет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец-то!

А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость" - написал блогер Антон Ходза.

Он добавил, что на сайте указано, что товары в Украине доставляются Новой почтой и Meest и поинтересовался являются ли они партнерами российской площадки. Также он отметил в посте СБУ.

Позже Ходза добавил, что в Новой почте ответили, что соглашения с магазином нет.

К посту Ходза прикрепил фото некоторых товаров с Wildberries. Например, футболки с надписью Россия, Русь великая и гербами РФ

На Wildberries в Украине можно было заказать футболки с Владимиром Путиным и даже набор для вышивания с портретом российского президента.

Медиаэксперт Александр Глущенко объяснил, как это произошло. По его версии, россияне зарегистрировали торговую марку и купили у Imena.ua домен wildberries.ua. А дальше просто залили все карточки товара с российского сайта.

Он также отметил в посте СБУ, Совет нацбезопасности, Новую почту, Meest, Киберполицию и оставил ссылки на карточки товара.

Правда, уже 22 сентября большая часть идеологически окрашенных товаров были удалены с украинского сайта Wildberries.

В поиске нет товаров по запросам Путин, Сталин, Россия, но кое-что все-таки осталось.

Что это за компания

Wildberries - самый крупный онлайн-магазин в России с самыми большими складскими помещениями. Конкуренцию ему составляет OZON. В Wildberries можно купить одежду, обувь, еду, бытовую технику и многое другое, в том числе ювелирные изделия и лекарства.

Организована работа площадки по такому принципу. Малый, средний и крупный бизнес размешает в онлайн-магазине свои товары. Все они доставляются из регионов РФ (заграничной доставки нет). Человек заказывают покупку. Ее он может забрать как в многочисленных пунктах самовывоза (они уже есть даже в российских деревнях), так и заказать доставку с примеркой (бесплатно).

Фишка Wildberries - ценовой демпинг. Если клиент найдет на другой площадке - например, на OZON - товар дешевле, он может прислать ссылку с помощью своего личного кабинета. И Wildberries для этого клиента обязуется снизить стоимость продукции до той, что на OZON.

Условием захода бизнеса на Wildberries является самая дешевая стоимость продукции. Предприниматель должен предлагать свой товар выгоднее, чем где либо - возможно, даже первое время в убыток себе. Бизнес все чаще на это идет, поскольку получает возможность реализации своей продукции на самой большой площадке страны. По это же причине на Wildberries иногда можно найти очень качественные и при этом дешевые вещи, хотя некоторые блогеры стали замечать, что товары слишком похожи на ассортимент с Алиэкспресс.

Владелица компании Татьяна Бакальчук. Ей принадлежит 99% компании. Еще 1% принадлежит ее супругу Владиславу Бакальчуку.

Состояние хозяйки Wildberries оценивается в 1,1 млрд долларов. В феврале 2020 года она была признана самой состоятельной женщиной России по данным Forbes, обогнав вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Но уже в апреле, после падения рубля, владелица Wildberries вновь уступил первое место Батуриной.

Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото: spletnik.ru