Крупнейшая российская торговая онлайн-площадка Wildberries вышла на украинский рынок, однако ее запуск в уже восьмой стране мира начался со скандала. В поле зрения украинских блогеров попали футболки и сувениры с изображениями портретов президента России Владимира Путина, генсека СССР Иосифа Сталина, книги для подготовки к ЕГЭ и другие товары. Возмущенные пользователи устроили в соцсетях настоящий скандал.

Wildberries начал работать в Украине с 21 сентября. Пользователи получили возможность покупать одежду, обувь, игрушки и другие товары посредством веб-сайта и приложения для смартфонов. Всего покупателям на территории страны предоставили доступ к более чем 3 миллионам наименований.

Среди них нашлось место и нетипичной для украинского рынка в последние шесть лет символике СССР, России, футболкам с Путиным, "вежливыми людьми" и даже Сталиным в образе брутального байкера.

Украинцам предлагалось также купить набор для вышивания с изображением российского лидера и альбом для коллекционирования монет, на обложке которого Крым и Севастополь отображены на фоне двуглавого орла с триколором.

Украинские пользователи Facebook не оставили без внимания такой экзотический в условиях современной Украины ассортимент Wildberries. В частности, они призывают украинских силовиков вмешаться в политику площадки.

"Такая зрада, что аж в заднице печет (...) Служба безопасности Украины как вам вообще вся эта ситуация?", - негодует блогер Антон Ходза. Также его возмутил тот факт, что компании доставки "Новая Почта" и Meest якобы сотрудничают с торговой платформой. Однако по словам Антона, позже в "Новой Почте" уточнили, что какого-либо контракта с Wildberries заключено не было.

Примечательно, что на данный момент по запросам "Путин", "Россия", "Сталин", "СССР" поиск сайта не выдает в результатах возмутительную с точки зрения украинской блогосферы символику. Вероятно, Wildberries запретил ее к продаже на территории Украины из-за поднявшегося скандала.

Напомним, недавно в Одессе Приморский суд по ходатайству СБУ посадил под домашний арест жителя города, опубликовавшего на своей странице в Facebook герб СССР, изображения серпа и молота, пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля. Теперь мужчине грозит пять лет тюрьмы.

Ранее "Страна" разбиралась, как при власти Зеленского продолжаются расследования дел об использовании советской символики.