Отбывающий пожизненное заключение за убийство Джона Леннона 65-летний Марк Дэвид Чэпмен извинился перед вдовой своей жертвы Йоко Оно спустя 40 лет после расстрела легендарного музыканта. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что в августе комиссия в одиннадцатый раз отказала Чэпмену в условно-досрочном освобождении. Во время слушания тот признал, что убил 40-летнего всемирно известного музыканта из-за его популярности и заслуживает за это жесткого наказания.

Марку Дэвиду Чэпмену сейчас 65 лет. Фото: britannica.com

"Я просто хочу заверить, что мне жаль", - заявил Чэпмен перед комиссией по вопросам условно-досрочного освобождения в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

По его словам, он все время думает о своем "мерзком поступке" и признает, что может провести остаток жизни в тюрьме.

"Мне нет оправдания. Я сделал это для ради славы", - добавил убийца.

Напомним, Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке возле своего дома. Марк Дэвид Чэпмен пять раз выстрелил ему в спину. В 1981 году суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подать прошение о помиловании через 20 лет. С 2000-го года убийца подает прошение об освобождении каждые два года и получает отказ. В следующий раз он сможет обратиться с прошением в 2022 году.

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