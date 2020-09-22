Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, который сегодня находится в Украине, заявил, что приедет в нашу страну еще раз вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Вместе они отправятся на Донбасс.

Об этом Боррель заявил во вторник во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, визит состоится в субботу.

"Я еще раз приеду в субботу с президентом Мишелем, мы посетим Восточную Украину", - заявил Боррель.

Отметим, что ранее визит Борреля должен был состояться еще в марте, но он был отложен из-за пандемии коронавируса. В тот раз он также собирался посетить Донбасс.

Напомним, ранее Боррель обсудил с министром обороны Украины ситуацию на Донбассе.

Также главный европейский дипломат назвал условия выделения Украине $1,2 млрд кредита. По его словам, для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.