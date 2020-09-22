Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он Боррель во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль предложил МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Также мы сообщали, что в Минфине рассчитывают на второй транш МВФ до конца года и говорят, что других сценариев нет.