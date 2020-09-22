Коронавирусная болезнь Covid-19 подтвердилась у народного депутата из фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Covid-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", - говорится в сообщении.

Драбовский стал депутатом Верховной Рады от мажоритарного округа в Винницкой области. Он состоит в парламентском комитете по вопросам бюджета.

Стоит отметить, что нардеп присутствовал на заседании Верховной Рады 18 сентября.

17 сентября стало известно о заражении коронавирусом его коллеги по фракции Сергея Нагорняка.

В начале сентября мы сообщали, что медики констатировали наличие коронавирусной болезни у народного депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько.