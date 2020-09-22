Киевские спасатели во вторник, 22 сентября, потушили огонь на свалке в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому, что в ходе ликвидации, пожар частично перекинулся на торфяники. В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Как отмечается, пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа. За двое суток спасатели осуществляли проливание всех очагов тления, наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2 тыс. кв. м.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на свалке на ул. Коллекторной, в Дарницком районе столицы, поступило в воскресенье, 20 сентября, в 12:45.

Напомним, утром в понедельник из-за пожара на Дарницкой свалке и тлением торфяников часть столицы затянуло смогом. "Страна" подробно писала о том, почему это случилось и когда очистится воздух.

Ранее сообщалось, что киевлянам из-за пожара на свалке власти города советуют не выходить из домов.