Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу аннексированного полуострова Крым на саммите Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

Он сообщил об этом в своем Twitter, во вторник, 22 сентября.

"Спасибо Жозепу Боррелю (Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности - Ред.) за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина - ЕС", - написал президент.

Ранее мы писали, что Евросоюз продлил на полгода санкции, введенные против России после аннексии Крыма.

Также "Страна" сообщала, что Госбюро расследований опубликовало свою версию событий в Крыму зимы-весны 2014 года. По его мнению, в аннексии полуострова виноваты исключительно экс-президент Украины Виктор Янукович и его генералы.