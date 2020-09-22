В Нью-Йорке началось пленарное заседание Генассамблеи ООН с участие мировых лидеров, которое проходит в режиме видеоконференции.

Ожидается, что в ближайшие два часа выступят президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Чили Себастьен Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в опубликованном плане пленарного заседания.

Первым слово взял президент США Дональд Трамп. "Вновь мы участвуем в великой глобальной битве, мы ведем сражением с невидимым врагом - китайским вирусом. Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму - Китай..." - начал свое выступление Трамп.

Напомним, в понедельник, 21 сентября, на заседании ООН выступил Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что оккупация Крыма и агрессия России на Донбассе доказали, что уроки Второй Мировой войны не усвоены. Эти действия РФ похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния, как было накануне той войны.

Также мы сообщали, что Меркель призвала к реформе Совбеза ООН и осудила злоупотребление правом вето.