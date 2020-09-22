В рамках учений "Славянское братство-2020" был совершен пролет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вдоль границ Беларуси.

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений "Славянское братство - 2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе полета российские военные отработали вместе с белорусскими истребителями авиационное прикрытие совместной тактической группы, которая выполняет боевые задачи на земле.

Напомним, учения "Славянское братство-2020" начались 14 сентября на Брестском полигоне в Беларуси. В них участвуют до 1,5 тыс. военных и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. По окончании отработки контртеррористических действий российские войска вернутся на место дислоцирования.

Ранее мы писали, что российские и белорусские десантники в рамках учений десантировались с 600 метров. Военные отработали контртеррористические тактики, в частности, захват объектов противника в условиях населенного пункта.