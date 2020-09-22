В Японии придумали новый безопасный способ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Компания Ushio Inc. выпустила ультрафиолетовую лампу Care 222, которая может убить Covid-19 в закрытых помещениях. Ее оценили в 2 860 долларов.

Об этом сообщает Kyodo News, во вторник, 22 сентября.

Так, лампа была разработана компанией вместе с Колумбийским университетом. Ее можно будет использовать для дезинфекции жилых помещений, где постоянно находятся люди, в частности, в автобусах, поездах, лифтах, офисах.

Как сообщается, ультрафиолетовые лампы широко используются в качестве средств стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Однако обычные уф-лампы не используются в помещениях, где находятся люди, так как они вызывают рак кожи и проблемы с глаз

Новая же лампа излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра вместо обычных 254. Это делает их смертельными для коронавируса, но безвредными для человека. Эффективность таких УФ-лучей в уничтожении Covid-2019 подтвердили также исследования университета Хиросимы. Стоимость лампы оценили в 2 860 долларов. В настоящее время компания сотрудничает только с медицинскими учреждениями.

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