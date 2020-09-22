Новый номер российского журнала "Дилетант" поместит на обложку президента России Владимира Путина, совместив его образ с императором Древнего Рима Октавианом Августом.

Снимок обложки октябрьского номера опубликовали в Телеграме.

На фотографии портрет Владимира Путина скрещен с изображение статуи древнеримского императора. Номер называется "Император Август – Путин Древнего Рима".

Главный редактор "Эхо Москвы" и журнала "Дилетант" Алексей Венедиктов в эфире программы "Без посредников" рассказал, что номер будет посвящен сравнению Путина и его античного коллеги.

"Вы видите обложку нового "Дилетанта". Я скажу сейчас радиослушателям, что он будет посвящен императору Августу… Наоборот, на самом деле. У нас Владимир Владимирович Путин, наш президент с вами – это я для российских граждан говорю, – он буквально копирует то, что делал Август, придя к власти в I веке до нашей эры в Римской республике. Поэтому те, кто видит обложку, зайдет, посмотрит, – называется "Император Август – Путин Древнего Рима". И вот наш художник совместил фотографию и статуй императора Августа", - рассказал Венедиктов.

Справка. Октавиан Август (23 сентября 63 года до н. э., Рим — 19 августа 14 года н. э., Нола)– основатель Римской империи, сумевший выстроить могучее государство. На эпоху правления этого императора по Новому Завету пришлось рождение Иисуса Христа. Под предводительством Октавиана римляне жили в течение 45 лет.

Напомним, в августе французская газета поместила на обложку Путина в образе Джеймса Бонда со шприцом в руке.

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