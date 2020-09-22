Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится в Закарпатской области с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

О встрече, которая состоится в среду, 23 сентября, информирует пресс-служба МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Так, после церемонии передачи гуманитарной помощи, которая состоится в 12:20, по итогам переговоров глав МИД двух стран в 13:25 пройдет пресс-конференция.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут встретиться в ближайшем будущем, чтобы наладить двусторонние отношения, которые сейчас переживают кризис.

Также "Страна" сообщала о том, Украина стала партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Вместе с тем Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО из-за языкового закона.