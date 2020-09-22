В Украине в продажу запущен единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего сообщения и городского транспорта в Киеве. Об этом сегодня на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы запустили в промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Там мы пока объединили единый электронный билет КМДА и "Укрзализныци". Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", - сказал министр.

По его словам, в достигнуты договоренности о сотрудничестве с авиакомпанией SkyUp. Говоря о льготах для определенных категорий граждан на SmartTicket, глава "Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности" Владимир Набоков сообщил, что пока они будут осуществляться по-прежнему, хотя в этом направлении уже идет сотрудничество с Министерством по вопросам ветеранов.

"У нас пока нет единой базы льготников. Но мы работаем над этим с замминистра по вопросам ветеранов", - сказал Набоков и добавил, что стоимость пользования сервисом будет составлять 6 копеек.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" возобновит продажу билетов на поезда из шести городов.

Также мы сообщали, что из-за запрета продажи билетов на поезда в Тернополе люди не могли попасть домой.