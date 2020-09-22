250-килограммовый сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, который недавно сломал детский бассейн, поделился, как правильно обольщать женщин.

Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По его словам, всем угодить не получится, однако "нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу". "Чтобы соблазнить женщину, надо ее уважать - многие мужчины сегодня это игнорируют", - сказал он.

Также Затравкин добавил, что между представителями обоих полов иногда нарушается субординация. "Происходит это из-за того, что мужчины слишком просто относятся к девушкам - как к своим друзьям - хотя и хотят иметь с ними отношения. Такое поведение отталкивает представительниц прекрасного пола", - пояснил он.

Затравкин добавил, что привлечь внимание женщин, поможет осознание, что не все из них предъявляют слишком высокие требования к мужчинам.

Он говорит, что бояться женщин и считать их мифическими существами не надо. Всякая женщина, убежден Затравкин, хочет получить "заботливого и любящего мужа", поэтому в таких отношениях недостатки внешности становятся второстепенными.

"Все остальное - дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я - худой или с лишним весом - почему-то меня любят", - подытожил он.

Ранее мы писали, как Затравкин застрял в унитазе в самолете рейса Казань-Москва перед приземлением. Выбраться оттуда мужчине помогли пассажиры.

Также сообщали, что пианиста внесли в базу сайта "Миротворец".