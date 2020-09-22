Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк намерен баллотироваться в депутаты Винницкого городского совета. Он будет первым номером в списке "Партии Винничан".

По его словам музыканта, его интересует не успех одного города, а всей области.

"Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность председателя областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области", – отметил Бронюк в Facebook.

Напомним, ранее КВНщик Филимонов подтвердил намерение баллотироваться в мэры Одессы от "Слуги народа".

Также мы писали, что экс-нардеп и бывший мэр Мариуполя Поживанов будет баллотироваться в мэры Киева от партии Ляшко.