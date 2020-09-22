Ослабление карантина в Украине по-прежнему возможно только в Кировоградской и Херсонской областях, там эпидемиологические показатели не превышают норму.

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Так, в 23 украинских регионах превышен показатель заболеваемости Covid-19 за последние 14 дней в 40 на 100 тысяч населения. Так, в Киеве он составил 152,3, в Ивано-Франковской области - 158,7, в Харьковской - 162,4, в Черновицкой - 208,2.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в Тернопольской области. Там показатель заболеваемости по состоянию на сегодня составил 400,8.

А вот в Кировоградской и Херсонской областях показатель значительно меньше порогового уровня - 14,9 и 31,2 соответственно.

Напомним, по состоянию на вчера наблюдалась похожая эпидемиологическая картина, Кировоградская и Херсонская области были единственными, в которых карантин может быть ослаблен.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки коронавирус подтвердился еще у 2 884 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 181 237.