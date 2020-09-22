В США эксперты выяснили, какие алкогольные напитки могут считаться самыми полезными для здоровья. В список вошли красное вино, темное пиво, сангрия и коктейль "Кровавая Мэри".

Об этом со ссылкой на Gizmodo пишет УНН.

Красное вино

В одной бутылке красного вина содержится от 4% до 9% дневной нормы железа, 9,4% калия и 5% процентов магния. В нем много антиоксидантов, которые имеют позитивные свойства. Например, ресвератрол снижает риск образования тромбов и уровень "плохого" холестерина в крови. Также этот напиток является не очень калорийным. Обычно в одном бокале содержится от 110 до 130 килокалорий.

Темное пиво

Также низкокалорийным алкоголем считается темное пиво. В бокале объемом около 350 миллилитров содержится всего 128 килокалорий.

Напиток имеет антиоксидантные свойства, поэтому регулярное употребление темного пива (в умеренных дозах) снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Кровавая Мэри"

В состав коктейля входит томатный сок, а наиболее активными ингредиентами томатов являются ликопин (защищает от заболеваний простаты), катехины (защищает кожу), зеаксантин (защищает глаза), витамин А и флавоноидные антиоксиданты, такие как альфа- и бета-каротины, ксантины и лютеин, витамин С и калий. Коктейль также считается низкокалорийным.

Сельдерей и хрен, который часто добавляют в "Кровавую Мэри", благоприятно влияют на здоровье мочевыводительных путей, нормализуют кровяное давление, помогают в борьбе с бессонницей

Сангрия

Сангрия - испанский коктейль, который готовят на основе вина. В него добавляют фрукты, сахар и немного ликера, бренди или рома. Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов.

Напомним, ранее ученые выяснили, стоит ли пить вино после пива или лучше наоборот.

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