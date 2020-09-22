Украина входит в десятку стран мира с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц - переселенцев.

Такое заявление сделала начальник управления социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Ирина Калупаха, сообщает УНН.

"Украина относится к 10 стран мира по наибольшему количеству внутренне перемещенных лиц. Осознавая это, мы понимаем с каким масштабом проблемы мы столкнулись и знаем насколько разноплановые проблемы постигнут внутренне перемещенных лиц и насколько трудно их решить", - сказала она.

Ранее мы писали, что правительство поддержало использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица.

Также сообщали, что Верховная Рада временно отменила норму об обязательной верификации переселенцев и пересечения ими линии разграничения каждые 60 дней.