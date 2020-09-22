В среду, 23 сентября, антициклон принесет в Украину сухую, солнечную и теплую погоду. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +28 градусов. А дождей в Украине не стоит ждать раньше воскресенья. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то, что и сегодня - солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", - написала Наталья Диденко.

Также синоптик напомнила, что сегодня - день осеннего равноденствия, и световой день будет становиться все короче.

Ранее "Страна" писала о том, что американские медики предрекли "апокалиптическую осень".

Также мы сообщали, чего нельзя делать в день осеннего равноденствия.