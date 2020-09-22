В Тверской области во время тренировочного полета разбился истребитель Су-30, экипаж самолета катапультировался.

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

"22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - говорится в сообщении.

На данный момент все члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования. Уточняется, что истребитель упал в лесу, к разрушениям авария не привели. К месту ЧП направилась комиссия ЭВО, которая установит причины крушения истребителя.

Напомним, 14 июля на базе Военно-Воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16. На тот момент это был пятый подобный инцидент за 2,5 месяца и второй с участием F-16.

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