После отравления Алексея Навального в Еврокомиссии разрабатывают механизм введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. Его могут назвать именем российского оппозиционера.

Об этом со ссылкой на официальную представительницу внешнеполитической службы Евросоюза Набилу Массрали пишет ТАСС.

"В настоящий момент для передачи в Совет ЕС готовятся два юридических акта о создании этого механизма. Еврокомиссия рассматривает возможность назвать этот санкционный механизм именем Навального, если со стороны стран ЕС не будет возражений", - сообщила Набила Массрали.

Уточняется, что санкции за нарушение прав человека планируют вводить путем голосования и на основании принципа большинства голосов.

Напомним, Европарламент инициирует заморозку европейских активов фигурантов расследований Навального.

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