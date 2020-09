Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ООН страдает от нехватки командного духа и выразила недовольство слишком частым использованием права вето в Совете Безопасности.

Об этом глава немецкого правительства рассказала в видеообращении, посвященном 75-й годовщине ООН.

Так, по словам Меркель, в ООН не хватает единства и поэтому ООН часто не соответствует своим идеалам, так как интересы отдельных членов мешают системе работать должным образом. Канцлер ФРГ также навала ошибочным убеждение тех, кто считает, что в одиночестве легче справиться с проблемами.

"Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши невзгоды", - отметила она и добавила, что об этом наиболее показательно свидетельствует ситуация с пандемией Covid-19.

Также Меркель осудила слишком частое применение вето в Совбезе ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях и подчеркнула необходимость реформы этого органа. Канцлер Германии заявила, что ООН должна развиваться, чтобы справиться с актуальными вызовами. Тем временем ФРГ, по ее словам, продолжит нести ответственность в расширенном формате Совбеза.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов - пяти постоянных (Китай, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция), которые имеют право вето, и десяти непостоянных, которые избираются на 2 года. С 2019 года Германия входит в число непостоянных членов.

Устав, регулирующий деятельность ООН, был принят в Сан-Франциско 26 июня 1945 года и вступил в силу 24 октября того же года. Членами организации являются 193 государства.

