Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от коронавируса в немецкой клинике, начало улучшаться. Врачи готовятся его выписывать.

Об этом во вторник, 22 сентября, рассказал его пасынок Родион Гайсинский в Instagram.

"Сегодня утром был у @gepard59 (ник Кернеса в Instagram. — Ред.). Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал он в сториз Instagram.

Отметим, что сегодня, 22 сентября, источник "Страны" сообщил, что Кернеса завтра выдвинут кандидатом в мэры Харькова.

Напомним, самолет с Кернесом на борту приземлился в Берлине 17 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое, но он находился в сознании. Судя по декларации чиновника, лечение в Берлине обошлось ему в 4,124 миллиона гривен, еще 1,7 миллиона Кернес заплатил за услуги самолета "скорой помощи".