В Киеве полиция задержала 32-летнего мужчину, который пытался с помощью квадрокоптера передать наркотики в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы на своей странице в Facebook, во вторник, 22 сентября.

Инцидент произошел в понедельник около 15:00. Во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические.

32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

В настоящее время установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее мы писал, что в Киеве поймали полицейского, который продавал наркотики из вещественных доказательств.

Также сообщали, что в Полтаве задержали наркоторговцев. Суд взял под стражу семерых фигурантов этого дела.