В мэры Киева уже зарегистрировали четыре кандидата
По состоянию на 22 сентября уже пятеро кандидатов в мэры столицы подали документы в Киевскую территориальную избирательную комиссию. Четверо из них зарегистрированы, одному отказали в регистрации.
Об этом свидетельствуют постановления Киевской ТИК, обнародованные на ее сайте.
Кандидатами на пост городского главы Киева зарегистрированы:
- Андрей Пальчевский (партия "Победа Пальчевского");
- Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
- Ирина Верещук (партия "Слуга народа");
- Виталий Кличко (партия "УДАР").
Самовыдвиженцу Борису Сахно Киевская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.
Документы на регистрацию принимаются с 15 по 24 сентября включительно, выборы должны состояться 25 октября.
Также сегодня "Оппозиционная платформа - за Жизнь" выдвинула в мэры Киева экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Он пока не подавал документы для регистрации.
Также мы писали о том, что "За будущее" выдвинула в мэры Киева ресторатора Сергея Гусовского.