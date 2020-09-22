По состоянию на 22 сентября уже пятеро кандидатов в мэры столицы подали документы в Киевскую территориальную избирательную комиссию. Четверо из них зарегистрированы, одному отказали в регистрации.

Об этом свидетельствуют постановления Киевской ТИК, обнародованные на ее сайте.

Кандидатами на пост городского главы Киева зарегистрированы:

Андрей Пальчевский (партия "Победа Пальчевского");

Михаил Поживанов ("Радикальная партия");

Ирина Верещук (партия "Слуга народа");

Виталий Кличко (партия "УДАР").

Самовыдвиженцу Борису Сахно Киевская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.

Документы на регистрацию принимаются с 15 по 24 сентября включительно, выборы должны состояться 25 октября.

Также сегодня "Оппозиционная платформа - за Жизнь" выдвинула в мэры Киева экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Он пока не подавал документы для регистрации.

Также мы писали о том, что "За будущее" выдвинула в мэры Киева ресторатора Сергея Гусовского.