В Киевской ТИК зарегистрировали уже четыре кандидата в мэры, одному в регистрации отказали. Фото: PxHere

По состоянию на 22 сентября уже пятеро кандидатов в мэры столицы подали документы в Киевскую территориальную избирательную комиссию. Четверо из них зарегистрированы, одному отказали в регистрации. 

Об этом свидетельствуют постановления Киевской ТИК, обнародованные на ее сайте

Кандидатами на пост городского главы Киева зарегистрированы:

  • Андрей Пальчевский (партия "Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
  • Ирина Верещук (партия "Слуга народа");
  • Виталий Кличко (партия "УДАР").

Самовыдвиженцу Борису Сахно Киевская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации. 

Документы на регистрацию принимаются с 15 по 24 сентября включительно, выборы должны состояться 25 октября. 

Также сегодня "Оппозиционная платформа - за Жизнь" выдвинула в мэры Киева экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Он пока не подавал документы для регистрации. 

Также мы писали о том, что "За будущее" выдвинула в мэры Киева ресторатора Сергея Гусовского.

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