Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 24-25 сентября планирует посетить Святую гору Афон. Тем временем греческие власти намереваются ввести карантин в регионе из-за беспокойства по поводу визита главы российского правительства.

Об этом во вторник, 22 сентября, информирует РИА Новости.

Сообщается, что российский премьер планирует совершить двухдневную паломническую поездку на гору Афон. Предполагается, что Мишустин поедет в Кариес, где встретится с руководством Афона и посетит Свято-Пантелеймонов монастырь. Стоит отметить, что там в основном проживают паломники, которые являются выходцами России.



В то же время, источник информагентства утверждает, что власти намерены ввести карантин на Афоне, потому что возможность поездки туда российского премьера "беспокоит ряд греческих политиков и представителей церкви".

Напомним, ранее власти Греции хотели депортировать с Афона монахов, которые выступили против Варфоломея. В связи с этим греческая полиция на горе посетила русский скит, возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым).

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